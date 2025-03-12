Белоруса обвиняют в поджоге супермаркета в Варшаве

Белоруса обвиняют в поджоге супермаркета в Варшаве7
- 12.03.2025, 13:21
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Он работал на российскую разведку.
Гражданина Беларуси Степана К. обвиняют в поджоге многоэтажного строительного магазина в Варшаве. Инцидент произошел 14 апреля 2024 года. Мужчина действовал по заданию российской разведки, заявляют в прокуратуре Польши.
Во время пожара сгорела часть супермаркета OBI на улице Радзыминьской. Ущерб оценили в сумму более чем 3,5 млн злотых (около 900 тысяч долларов по нынешнему курсу).
По версии обвинения, 13 апреля белорус разлил в магазине легковоспламеняющуюся жидкость и оставил устройства для дистанционного поджога. Они сработали в ночь на 14 апреля, вызвав пожар. Сам Степан К. снимал пожар на телефон, а потом часть этих материалов появилась на российских пропагандистских сайтах.
«Кроме того, установлено, что подозреваемый Степан К. совершил указанный поджог, действуя в интересах иностранной разведки, т. е. разведки Российской Федерации, и по заданию российских спецслужб», — подчеркнули в прокуратуре.
По обвинению в диверсии в интересах иностранной разведки и террористическом преступлении мужчине грозит от 10 лет до пожизненного заключения.
В прокуратуре говорят, что мужчина является фигурантом расследования по делу организованной преступной группы, занимающейся вербовкой и организацией диверсий. Ему также предъявили обвинения в шпионаже и участии в организованной преступной группе.