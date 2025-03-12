Долгожданную бюджетную модель Chevrolet показали до премьеры 4 12.03.2025, 13:32

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Доступный электромобиль будут производить на американском заводе в Канзас-Сити.

Новый недорогой Chevrolet Bolt 3 поколения готовят к премьере. Эта долгожданная бюджетная модель современного сегмента вернется на рынок как более совершенный соперник Nissan Leaf. Машину показали в сети.

Электрический Chevrolet Bolt 2026 модельного года показали на канале TALKWHEELS до премьеры. Мы видим компактный стильный хэтчбек. Но уже известно, что линейка моделей Bolt 3 поколения будет представлена несколькими разными автомобилями. В том числе более практичным кроссовером.

Доступный электромобиль Chevrolet будут производить на американском заводе в Канзас-Сити после модернизации предприятия, на котором ранее собирали седан Malibu.

Автомобиль оснастят литий-железо-фосфатным аккумулятором (LFP). Благодаря этому разработку машины удастся ускорить и удешевить электрокар.

Изначально в GM планировали отказаться от разработки модели следующей генерации. Но возросший спрос на Bolt показал, что новая машина нужна рынку. Прогнозируемая цена – менее 30 000 долларов.

Также покупатели в дальнейшем получат еще один вариант Chevrolet Bolt. Эта машина, как ожидается, будет еще дешевле.

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