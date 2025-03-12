закрыть
12 марта 2025, среда, 15:15
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Долгожданную бюджетную модель Chevrolet показали до премьеры

4
  • 12.03.2025, 13:32
  • 2,074
Долгожданную бюджетную модель Chevrolet показали до премьеры

Доступный электромобиль будут производить на американском заводе в Канзас-Сити.

Новый недорогой Chevrolet Bolt 3 поколения готовят к премьере. Эта долгожданная бюджетная модель современного сегмента вернется на рынок как более совершенный соперник Nissan Leaf. Машину показали в сети.

Электрический Chevrolet Bolt 2026 модельного года показали на канале TALKWHEELS до премьеры. Мы видим компактный стильный хэтчбек. Но уже известно, что линейка моделей Bolt 3 поколения будет представлена несколькими разными автомобилями. В том числе более практичным кроссовером.

Доступный электромобиль Chevrolet будут производить на американском заводе в Канзас-Сити после модернизации предприятия, на котором ранее собирали седан Malibu.

Автомобиль оснастят литий-железо-фосфатным аккумулятором (LFP). Благодаря этому разработку машины удастся ускорить и удешевить электрокар.

Изначально в GM планировали отказаться от разработки модели следующей генерации. Но возросший спрос на Bolt показал, что новая машина нужна рынку. Прогнозируемая цена – менее 30 000 долларов.

Также покупатели в дальнейшем получат еще один вариант Chevrolet Bolt. Эта машина, как ожидается, будет еще дешевле.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Два корабля из одного пожара
Два корабля из одного пожара Владимир Халип
Почему Лукашенко заменил Головченко на Турчина
Почему Лукашенко заменил Головченко на Турчина Валерий Карбалевич
Ясное послание
Ясное послание Леонид Невзлин
Женский приговор
Женский приговор Ирина Халип