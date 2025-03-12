Кремль впервые отреагировал на переговоры Украины и США в Саудовской Аравии 6 12.03.2025, 13:33

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Дмитрий Песков

Фото: Getty Images

Песков озвучил готовность Путина к разговору с Трампом.

Россия изучает заявления, которые были сделаны по итогам вчерашней встречи делегаций Украины и США в Саудовской Аравии. Не исключаются переговоры диктатора Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа.

Об этом заявил спикер диктатора России Дмитрий Песков во время брифинга, пишет Meduza.

«Мы внимательно изучаем те заявления, которые сделаны по итогам встречи. Знакомимся с текстом совместного заявления, которое было принято в Джидде. Мы исходим из того, что госсекретарь США Марко Рубио и помощник по национальной безопасности Майкл Уолц по разным каналам в эти дни проинформируют нас о деталях состоявшихся переговоров и достигнутых пониманиях», - заявил Песков.

По словам представителя президента России, также не исключается, что может возникнуть вопрос телефонного разговора на «высшем уровне». Если же соответствующая потребность возникнет - она будет быстро организована.

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