Кремль впервые отреагировал на переговоры Украины и США в Саудовской Аравии

Кремль впервые отреагировал на переговоры Украины и США в Саудовской Аравии6
- 12.03.2025, 13:33
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Песков озвучил готовность Путина к разговору с Трампом.
Россия изучает заявления, которые были сделаны по итогам вчерашней встречи делегаций Украины и США в Саудовской Аравии. Не исключаются переговоры диктатора Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа.
Об этом заявил спикер диктатора России Дмитрий Песков во время брифинга, пишет Meduza.
«Мы внимательно изучаем те заявления, которые сделаны по итогам встречи. Знакомимся с текстом совместного заявления, которое было принято в Джидде. Мы исходим из того, что госсекретарь США Марко Рубио и помощник по национальной безопасности Майкл Уолц по разным каналам в эти дни проинформируют нас о деталях состоявшихся переговоров и достигнутых пониманиях», - заявил Песков.
По словам представителя президента России, также не исключается, что может возникнуть вопрос телефонного разговора на «высшем уровне». Если же соответствующая потребность возникнет - она будет быстро организована.