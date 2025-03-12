Курс евро в Беларуси вырос сразу на две копейки 2 12.03.2025, 13:39

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А доллар просел.

Торги на Белорусской валютно-фондовой бирже завершились в пользу белорусского рубля.

Однако разница в курсах 12 марта оказалась не такой большой, как в прошлые дни.

Доллар замедлил свое падение, а за сутки потерял 0,14%. С прошлых торгов курс валюты США в Беларуси особо не изменился – Br3,1724.

Его примеру следует китайский юань, который снижается на 0,02%. За ¥10 банки страны дают Br4,3287.

Дорожает российский рубль. Валюта РФ выросла на 0,31%. За ₽100 можно получить Br3,6096.

Что касается евро, то он, после многодневного падения, подрос в цене. Курс валюты ЕС увеличился на 0,58%, а за €1 можно выручить Br3,44.

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