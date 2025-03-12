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На крупнейшем ядерном реакторе Европы произошла утечка

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  • 12.03.2025, 13:45
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На крупнейшем ядерном реакторе Европы произошла утечка

Идет расследование.

На атомной электростанции ««Олкилуото-3» в Финляндии зафиксирована утечка радиоактивного теплоносителя, которая была вызвана неплотно закрытым люком в бассейне реактора, пишет New Voice.

В результате около 100 кубометров слаборадиоактивной жидкости попало в помещения защитной оболочки и систему дренажа. Оператор станции, компания Teollisuuden Voima (TVO), заверил, что инцидент не представлял угрозы для персонала и окружающей среды, а меры безопасности были приняты оперативно.

Финская атомная энергетическая компания немедленно инициировала расследование, чтобы определить причины произошедшего и разработать меры по предотвращению подобных ситуаций в будущем. Согласно официальному заявлению TVO, утечка была устранена, а радиоактивные сточные воды переработаны в соответствии с установленными процедурами. Управление по радиационной и ядерной безопасности Финляндии (STUK) подтвердило, что контролировало процесс устранения последствий и запросило у TVO детальный отчет о результатах расследования.

Несмотря на инцидент, ежегодное техническое обслуживание реактора, начавшееся 1 марта, продолжается по плану и завершится в начале мая. В рамках профилактических работ проводится замена топлива, проверка герметичности защитного контура, обслуживание насосов реактора, а также инспекция парогенератора. В ликвидации последствий и выполнении регламентных процедур задействовано около 1000 специалистов, включая иностранных подрядчиков.

«Олкилуото-3» — самый мощный энергоблок в Европе и третий по мощности в мире, однако его строительство сопровождалось многолетними задержками. Первоначально запуск был запланирован на 2009 год, но фактический ввод в эксплуатацию состоялся только в 2023 году. Этот инцидент стал вторым сбоем на станции, но первым случаем сбоев в техническом обслуживании после 18 месяцев работы реактора. Следующее ежегодное обслуживание OL3 намечено на сентябрь 2026 года.

Прошлогодние задержки в обслуживании привели к росту цен на электроэнергию в Финляндии. Власти и руководство станции надеются, что нынешнее техобслуживание пройдет без дополнительных осложнений, чтобы избежать подобных последствий для энергосистемы страны.

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