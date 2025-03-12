Politico: США отстранили Келлога от переговоров по Украине 2 12.03.2025, 13:57

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Кит Келлог

Официально Белый дом этого не признает.

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине и России Кит Келлог якобы в значительной степени отстранен от переговоров о завершении войны в Украине. Об этом пишет Politico, ссылаясь на неназванных собеседников из администрации Трампа. Официально Белый дом отстранение Келлога не признает.

Как пишет издание, центральное место в переговорах с украинцами и россиянами занимает госсекретарь Марко Рубио, советник по национальной безопасности Майк Волтц и посланник на Ближнем Востоке Стив Виткофф.

Ярким примером являются переговоры в Саудовской Аравии, в которых не принимал участие Кит Келлог. По словам некоторых должностных лиц из администрации Трампа, а также нескольких республиканских экспертов по внешней политике, отсутствие Келлога подтверждает, что его отстранили.

«Роль Келлога под большим вопросом. Непонятно, почему президент не решит это окончательно. Уже есть слишком много руководителей, а также Виткофф, которые пытаются сыграть роль героя после окончания войны. Келлог хромает, добавляя путаницы насчет того, кто что делает», – сказал один из представителей администрации Трампа.

В то же время представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джеймс Хьюит отрицает отстранение Келлога. Он назвал генерала «важной частью команды, особенно в том, что касается переговоров с европейскими союзниками».

«Президент Трамп использовал таланты нескольких высокопоставленных чиновников администрации, чтобы помочь привести войну в Украине к мирному решению», - сказал Хьюит.

Представитель Белого дома Анна Келли тоже заверила, что выполнение четких указаний Трампа о прекращении российско-украинской войны является обязательством Келлога.

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