Politico: США отстранили Келлога от переговоров по Украине

Politico: США отстранили Келлога от переговоров по Украине2
- 12.03.2025, 13:57
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Официально Белый дом этого не признает.
Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине и России Кит Келлог якобы в значительной степени отстранен от переговоров о завершении войны в Украине. Об этом пишет Politico, ссылаясь на неназванных собеседников из администрации Трампа. Официально Белый дом отстранение Келлога не признает.
Как пишет издание, центральное место в переговорах с украинцами и россиянами занимает госсекретарь Марко Рубио, советник по национальной безопасности Майк Волтц и посланник на Ближнем Востоке Стив Виткофф.
Ярким примером являются переговоры в Саудовской Аравии, в которых не принимал участие Кит Келлог. По словам некоторых должностных лиц из администрации Трампа, а также нескольких республиканских экспертов по внешней политике, отсутствие Келлога подтверждает, что его отстранили.
«Роль Келлога под большим вопросом. Непонятно, почему президент не решит это окончательно. Уже есть слишком много руководителей, а также Виткофф, которые пытаются сыграть роль героя после окончания войны. Келлог хромает, добавляя путаницы насчет того, кто что делает», – сказал один из представителей администрации Трампа.
В то же время представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джеймс Хьюит отрицает отстранение Келлога. Он назвал генерала «важной частью команды, особенно в том, что касается переговоров с европейскими союзниками».
«Президент Трамп использовал таланты нескольких высокопоставленных чиновников администрации, чтобы помочь привести войну в Украине к мирному решению», - сказал Хьюит.
Представитель Белого дома Анна Келли тоже заверила, что выполнение четких указаний Трампа о прекращении российско-украинской войны является обязательством Келлога.