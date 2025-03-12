The Telegraph: Британский флот остановит Путина 2 12.03.2025, 14:09

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Трамп разбудил Соединенное Королевство.

Британии необходимо снова стать мощной морской державой, пишет доктор истории и обозреватель The Telegraph Роберт Томбс (перевод — сайт Charter97.org):

Более 150 лет Британия придерживалась одной дипломатической стратегии: избегать вражды с США и, по возможности, делать их союзником.

Все это облекали в красивые слова, особенно власти Соединенного Королевства. Уже в 1890-х британцы говорили о единстве «англоговорящих народов», а в 1917 году Лондону удалось привлечь США к участию в Первой мировой войне.

Однако США нередко действовали хищнически и придерживались изоляционистской политики. На их счету — долгий список угроз в адрес Мексики и Канады. В 1920-х они подорвали перспективы европейского мира, отказавшись ратифицировать Версальский договор и настаивая на полном возврате союзнических займов. А с 1940 по 1945 годы значительно ослабили Британию, изъяв большую часть ее накопленного богатства и разрушив торговую систему.

Альянсы — это не дружба. Президент США Дональд Трамп отличается лишь своей откровенной циничностью. Великий лорд Пальмерстон считал, что британцы должны дружить с той державой, которая может нанести стране наибольший вред. Такова, по крайней мере на данный момент, суть «особых отношений». Возможно, так было всегда.

Трамп разбудил Соединенное Королевство. Точнее, заставил Британию начать пробуждаться от долгого сна. Пока британцы лишь на словах поддерживают национальную оборону. Но план премьер-министра заключается в том, чтобы оживить «особые отношения», предложив разместить британские войска в Украине в надежде, что это подтолкнет Трампа к предоставлению той «поддержки», которую он неоднократно отказывался оказывать.

Британцы поступали аналогично, отправляя незначительные военные силы в Ирак и Афганистан, а до этого — в Боснию, чтобы показать, что мы полезный союзник для США или ЕС.

То же самое произошло в 1914 году (когда Британский экспедиционный корпус был практически уничтожен за три месяца) и в 1939 году (что привело к Дюнкерку). Пальмерстон и, вероятно, любой государственный деятель после него сочли бы отправку символического контингента в Украину безумием. Эти солдаты либо станут заложниками, как европейские войска в Боснии (вспомним Сребреницу), либо их присутствие придаст позорную легитимность «миру», навязанному Путину и Украине.

Давайте будем честными. Единственное, что мы можем сделать полезного, — это дать Украине деньги, оружие и обучить войска, пока она сопротивляется, а также содействовать тому, чтобы другие страны делали то же самое.

Мы никогда не могли вмешиваться в дела Центральной и Восточной Европы: это было так же верно в 1849 году (когда нам было жаль венгров), в 1945 году (когда нам было жаль поляков), как и сегодня.

Ключевым аспектом исторической мощи Британии была именно такая неуязвимость, несмотря на ее небольшое население, длинную береговую линию и крошечную армию.

Неуязвимость была завоевана с трудом, окончательно достигнута только после Трафальгара. До этого вторжение оставалось постоянной угрозой. Но Наполеон, кайзер и Гитлер поняли, что оно стало невозможным. Поэтому они пытались перекрыть нам торговлю, поставки продовольствия и сырья.

В 1840-х противники с нетерпением ждали, когда же Британия умрёт от голода. К счастью, вражеские рейдеры и подводные лодки даже не приблизились к победе. Напротив, именно Британия смогла заморить голодом своих врагов: во время Первой мировой войны от голода погибло около 750 000 немцев.

Во время Второй мировой войны Британия смогла отбить смертельный удар с воздуха, в чем помогли разработки 1930-х годов в области радиолокации и скоростных истребителей, одновременно разрушая немецкую военную экономику и уничтожая её рабочую силу массовыми бомбардировками.

Мы больше не неуязвимы и не способны ответить на атаку. Уязвимы не только морские перевозки, которые обеспечивают 95% британской торговли (даже хуситы атакуют британские суда), но и подводные кабели, трубопроводы и прибрежные ветрогенераторы. Мы также обнаружили, что защита от воздушных атак в Британии, мягко говоря, недостаточна.

История редко даёт чёткие уроки, но этот, безусловно, очевиден. Чтобы быть в безопасности и влиять на события в мире, Британия должна оставаться морской державой. Мы не можем (за исключением кратковременных ситуаций крайней необходимости) быть одновременно сильными на суше и на море. Почти ни одно государство не справилось с этим на протяжении всей истории.

Мы не должны отвлекаться на создание сухопутных войск для отправки в отдаленные районы Европы. Танки не защитят трубопроводы и ветряные электростанции. Полк «Челленджеров» в Украине не испугает Путина. Мы не сможем помочь союзникам, если сами остаёмся уязвимыми.

В этом случае храбрые солдаты, отправленные с невыполнимой миссией, будут гибнуть напрасно, и их придется эвакуировать, как это было в Басре и Гильменде.

Но военно-морские силы могут обеспечить безопасность Европы и сдерживать агрессоров.

Флот — дорогое удовольствие, но в опасном мире он незаменим для процветания и безопасности Британии. Русские уже патрулируют британские воды, вскоре к ним присоединятся китайцы.

Четыре десятилетия бездействия требуют, чтобы мы начинали все сначала, с привлечения людей на военно-морскую службу.

К счастью, военно-морские кадры компенсируют малочисленность высокой эффективностью. В эпоху королевы Виктории численность флота была примерно такой же, как сегодня, но тогда было лучшее (и самое дорогое) оборудование.

Теперь нам нужны подлодки, самолёты, дроны, оперативные авианосцы. Нам необходимы серьезные оборонительные и наступательные киберспособности — современный эквивалент пушечных канонерок Пальмерстона.

Для этого потребуются серьёзные политические преобразования. Потребуется перераспределить бюджет и отложить цели углеродной нейтральности на неопределённый срок.

Время покажет, сделает ли это правительство или же это будет всего лишь имитация бурной деятельности.

Мы можем продолжать ослаблять оборону из-за недофинансирования, надеясь на чудо или на помощь американцев. Либо, как Испания, принять роль наблюдателя, надеясь, что другие решат мировые проблемы. Это не привело к катастрофе для Испании и было честной позицией.

Однако мы знаем, что агрессоры не оставят Британию в покое.

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