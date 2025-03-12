Друг Лукашенко довел «Брестское пиво» до банкротства 1 12.03.2025, 14:20

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Предприятие утопает в долгах.

Налоговики обратились в Экономический суд Брестской области с запросом о банкротстве компании «Брестское пиво», за которой числится задолженность перед ними. На 17 марта назначено судебное заседание по этому делу. На нем будут решать, принимать ли заявление налоговой. Эта информация размещена на сайте Верховного суда. Ранее в 2024 году в отношении этой компании уже запускали процедуру банкротства, но тогда ее удалось спасти.

По данным сервиса Kartoteka.by, у компании «Брестское пиво» есть задолженность перед госбюджетом. Среди прочего — по страховым взносам в Фонд соцзащиты населения (ФСЗН).

Также несколько организаций обратилось в Экономический суд Брестской области насчет запуска приказного производства в отношении «Брестского пива». Речь об упрощенной процедуре, которая позволяет с минимальными затратами времени и денег взыскать бесспорную дебиторскую задолженность. Среди обратившихся — департамент охраны МВД и «Медтехника».

Еще в 2023 году «Брестское пиво» запустило новое производство по розливу безалкогольных и энергетических напитков. В начале 2024-го местные власти отмечали, что это «предприятие по-прежнему убыточно, неоднократные заверения о радужных перспективах не реализуются». Весной прошлого года в этой компании надеялись найти инвесторов.

Напомним, в августе 2020 года «Брестское пиво» продали армянскому бизнесмену и политику Гагику Царукяну.

Армянский бизнесмен поддерживает дружеские отношения с Александром Лукашенко. В 2010 году Царукян открыл армяно-белорусский торговый дом «Ар-Бе». Его центральный офис находится в Ереване. В 2012 году в Минске бизнесмен запустил линию по розливу армянского коньяка. В 2013 году Лукашенко наградил Царукяна орденом Дружбы народов.

Бизнесмен не раз оказывал щедрый прием Лукашенко во время его визитов в Армению. Известно, что в подвале коньячного завода Царукяна хранится 400-литровая бочка коньяка, которую откроют в день свадьбы младшего сына Лукашенко Николая.

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