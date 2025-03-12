Два корабля из одного пожара 1 Владимир Халип

12.03.2025, 14:32

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Владимир Халип

И что же, кинулась власть со своей могучей техникой в зону бедствия?

Моря и океаны опасны и коварны. Уходящие за горизонт всегда знали, что удача сопутствует не всем. И возвращение даровано не каждому. Чего только не встречали моряки парусного флота на своем пути. Даже «Летучий голландец», который идет встречным курсом на всех парусах, еще не самое страшное. Есть ужасы покруче. Особенно в наше время, которое давно уже принято называть непростым. Вроде бы корабли стальные и могучие. Навигационные приборы уникальные. Курс проложен идеально. Спутники в космосе работают на совесть. Казалось бы, чего еще? Живи и радуйся. Да не тут-то было.

Вот стоял на якоре у берегов Англии танкер Stena Immaclut под американским флагом. Судно перевозило авиационное топливо Jet-A1 и судовое дизельное. Всего 16 танков, вместивших 220 тысяч баррелей горючки. С таким грузом лучше не торчать в порту и даже не приближаться. Вот и покачивался этот танкер на волнах Северного моря в ожидании разгрузки. В десяти милях от побережья. Предосторожность никому не мешает. Но и помогает не всегда.

Потому что в это время шел своим курсом контейнеровоз Solang под флагом португальским. Следовал из порта Грейнджмут в Шотландии, направляясь в Роттердам. В 9.48 по местному времени он уверенно врезался в танкер, стоявший на якоре. Громыхнули взрывы. Был просто разворочен один из танков с топливом для военных самолетов. Оба судна почти мгновенно охватил вихрь неукротимого огня.

Береговая служба поспешила к месту катастрофы, пытаясь спасти обе команды. И предприняла попытку тушения жуткого пожара. С танкера сняли 25 человек. Некоторым потребовалась помощь. Но все живы. С сухогруза сняли 14 человек. Один пока числится без вести пропавшим. Поиски вели весь день. И прекратили в 20.40. К этому часу оба судна все еще горели. Черное облако клубящегося дыма с проблесками огня повисло над морем, и даже ветер не мог его рассеять. Вот такой пожар – один на всех.

Казалось бы, обычная катастрофа. Проводится расследование всех обстоятельств. Эксперты исследуют причины и факты этого зловещего происшествия. Вот только береговая охрана пока не находит ответа на самый элементарный вопрос. А как это могло случиться, если оба судна оснащены новейшим навигационным оборудованием? Высказано даже предположение, что сухогруз шел на автопилоте. Ничего особенного – есть и такая практика. Но тогда на капитанском мостике непременно должен кто-то быть, чтобы отслеживать регламент работы навигационных приборов. На этот счет спасатели и руководство ближайшего порта четкого ответа не дают.

Возможно, все происшедшее у йоркширских берегов так и причислили бы к досадным случайностям, которые внезапно настигают даже опытные экипажи. Тем более, что уже служба морской безопасности определила в итоге предварительного расследования, что не установлено никаких признаков злонамеренной деятельности. Так, возможно, и квалифицировали бы впоследствии этот досадный инцидент.

Но тут особая история. Точнее, груз контейнеровоза. Судно перевозило 15 контейнеров с цианидом натрия. И еще – какое-то количество емкостей со спиртом. Ничего запретного и подозрительного, конечно, в этом нет. Разве только этот самый цианид натрия, обычное с виду кристаллическое вещество с запахом миндаля имеет пренеприятнейшее свойство. Поэтому не помешало бы основательно подумать, прежде чем перевозить такой груз морским путем.

При соприкосновении с водой это вещество выделяет высокотоксичный газ – цианистый водород, который нарушает в организме человека способность усваивать кислород. Но зато он необходим для производства других химикатов и для очистки металлов. А потому его возили и будут возить где попало и как пришлось. И никто им не указ. Ни береговая охрана, ни комиссия экспертов. А деньги, как известно, даже не пахнут миндалем.

Горящие обломки еще плавают там, вызывая тревогу и далеко не пустые опасения. Идет следствие. Капитан контейнеровоза арестован. Эксперты говорят, что это катастрофа во всех смысла. Оказалось к тому же, что это побережье – уникальный заповедник. И один из экспертов, профессор-океанолог из университета в Саутгемптоне, утверждает, что для всего живого в этом заповеднике возникла реальная угроза: авиационное топливо этой марки более токсично, чем сырая нефть. И последствия будут разрушительными.

Что-то странное происходит на морях и океанах в наше время. Как, впрочем, и на земле. Никто не хочет соблюдать никакие правила. Снова, как и в давние годы, в теплых морях орудуют пираты. Разношерстные суда путинского теневого флота недалеко от них отстали. Кто-то неведомый рвет подводные кабели на Балтике. А то вдруг где-то на мели оказывается терпящий бедствие российский сухогруз с селитрой. И все шарахаются от него, как от чумы.

Еще совсем недавно, в штормовом декабре, появились в Керченском проливе два допотопных корыта класса «Волгонефть», под завязку наполненные российским мазутом. На первой же крутой волне один из них переломился пополам. А другого просто выбросило на мель. Погибли люди. Мазутом залило пролив. Потом его обширные поля носило вдоль берега, заливало черной грязью песчаные пляжи. Даже Евпатория дождалась привета от корыта. Про дельфинов, рыб и перелетных птиц не приходится и говорить – от дураков и наглецов природа беззащитна.

И что же, кинулась власть со своей могучей техникой в зону бедствия? Да это никак не возможно. У нее свои заботы – идет война, созрел орешник. Страда, одним словом. И, как всегда бывало в таких случаях, наедине с катастрофой оказались только волонтеры с их целлофановым мешком и совковой лопатой. Такие времена.

Деловой и хваткий мужичок широко шагает по планете.

Владимир Халип, специально для сайта Charter97.org

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