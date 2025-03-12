Китайцы все никак не могут закончить стадион в Минске 6 12.03.2025, 14:39

1,528

Дата открытия неизвестна.

Срок сдачи в эксплуатацию Национального футбольного стадиона в очередной раз перенесли.

Это стало известно после опубликования указа Лукашенко №102. Но конкретной даты открытия арены там нет.

Напомним, ранее планировалось сдать стадион до 31 декабря 2024 года. Но его ворота закрыты до сих пор.

«Датой ввода стадиона и объектов в эксплуатацию считается дата подписания акта технической передачи», – нынче говорится в указе.

В то же время в документе написано, что строительство других объектов на территории стадиона должно быть завершено до 1 октября 2025 года.

Национальный футбольный стадион, согласно проекту, рассчитан на 33 тыс. зрителей. Он станет самым большим в Беларуси.

Напомним, стадион в Минске является проектом Китая.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com