Китайцы все никак не могут закончить стадион в Минске

Китайцы все никак не могут закончить стадион в Минске6
- 12.03.2025, 14:39
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Дата открытия неизвестна.
Срок сдачи в эксплуатацию Национального футбольного стадиона в очередной раз перенесли.
Это стало известно после опубликования указа Лукашенко №102. Но конкретной даты открытия арены там нет.
Напомним, ранее планировалось сдать стадион до 31 декабря 2024 года. Но его ворота закрыты до сих пор.
«Датой ввода стадиона и объектов в эксплуатацию считается дата подписания акта технической передачи», – нынче говорится в указе.
В то же время в документе написано, что строительство других объектов на территории стадиона должно быть завершено до 1 октября 2025 года.
Национальный футбольный стадион, согласно проекту, рассчитан на 33 тыс. зрителей. Он станет самым большим в Беларуси.
Напомним, стадион в Минске является проектом Китая.