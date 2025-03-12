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Нацразведка США возобновила отправку данных Украине

  • 12.03.2025, 14:43
Нацразведка США возобновила отправку данных Украине

Заявление появилось через несколько часов после встречи в Саудовской Аравии.

Директор Национальной разведки Соединенных Штатов Америки Талси Габбард сообщила о возобновлении предоставления Украине разведывательных данных. Заявление появилось через несколько часов после встречи в Саудовской Аравии, которая должна помочь остановить российско-украинскую войну. О решении Белого дома чиновница написала на странице X (Twitter).

Заявление Габбард появилось 12 марта около 6 часов (по Минску). Руководительница ведомства написала, что выполнила поручение президента США Дональда Трампа и отменила паузу в предоставлении разведданных.

Представительница Белого дома отметила выдающуюся роль Трампа, благодаря которому сделали «еще один шаг к завершению кровопролитной войны». Других деталей Габбард не рассказала.

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