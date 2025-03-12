Названы две специи, которые творят с организмом чудеса 2 12.03.2025, 14:48

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Ученые объяснили, почему их надо принимать вместе.

Многие слышали о куркуме как о противовоспалительном средстве, которое следует включить в свой рацион. Другие продукты, с которыми вы ее употребляете, могут повлиять на способность организма усваивать ее и получать пользу.

Издание Eating well пишет, что золотисто-желтая специя родом из Юго-Восточной Азии известна своими многочисленными полезными свойствами благодаря содержанию куркумина, в том числе антиоксидантными свойствами и способностью уменьшать воспаление. Она используется как приправа в кулинарии. Однако есть одна проблема - куркумин нелегко усваивается организмом, если нет пиперина, который может значительно ускорить усвоение.

Для чего пьют куркуму с черным перцем

Когда речь заходит о раскрытии всего противовоспалительного потенциала куркумы, добавление черного перца может стать тем ингредиентом, о котором вы даже не подозревали.

«Было доказано, что черный перец повышает биодоступность куркумы благодаря фитохимическому веществу пиперину», - говорит Лилиан Шепард, врач-диетолог из Далласа. «Пиперин повышает биодоступность куркумы, облегчая прохождение куркумина через стенки кишечника и попадание в кровь».

Исследования показывают, что он может увеличить всасывание на 2000%. Он также играет защитную роль, «замедляя расщепление и деградацию куркумина в печени», что позволяет увеличить уровень куркумина в крови.

Куркума - польза для здоровья

Содержит противовоспалительные свойства

Воспаление - это естественная защита организма от болезней, инфекций и травм, и это необходимая реакция для заживления. Но кратковременное воспаление не является проблемой - хроническое воспаление, которое сохраняется в течение длительного периода времени, может увеличить риск развития заболеваний и других проблем со здоровьем.

«Прием куркумина может значительно снизить такие маркеры воспаления, как С-реактивный белок (CRP), интерлейкин-6 (IL-6) и фактор некроза опухоли-альфа (TNF-α), что подтверждает его потенциальное противовоспалительное действие» - рассказал Бид-Лоуз Франциск, диетолог.

Кроме того, куркумин действует как антиоксидант, помогая выводить из организма свободные радикалы, которые повреждают здоровые клетки и ткани.

Помогает облегчить боль в суставах

«Куркумин может уменьшить боль и скованность в суставах, подавляя воспалительные процессы, которые часто бывают чрезмерно активными при артрите», - говорит Эрин Кенни, магистр наук, диетолог.

Недавний систематический обзор и мета-анализ показали, что прием куркумина в низких и высоких дозах снижает боль в суставах так же эффективно, как нестероидные противовоспалительные препараты у людей с остеоартритом.

Может поддерживать здоровье сердца

«Куркумин помогает уменьшить системное воспаление, окислительный стресс и окисление холестерина ЛПНП - все эти факторы способствуют риску сердечных заболеваний», - говорит Кенни.

По ее словам, куркумин также улучшает функцию эндотелия, что способствует оздоровлению кровеносных сосудов и улучшению кровообращения.

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