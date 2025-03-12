У митрополита Тадеуша Кондрусевича ухудшилось здоровье 12.03.2025, 14:55

Тадеуш Кондрусевич

Фото: catholic.by

В Минске пройдет молитва за его исцеление.

10 марта стало известно о значительном ухудшении состояния здоровья 79-летнего почетного митрополита Минско-Могилевского архиепископа Тадеуша Кондрусевича, страдающего онкологическим заболеванием (меланомой), сообщила Минско-Могилевская архидиоцезия Римско-католического костела в Беларуси.

Она пригласила верующих на молитву за исцеление находящегося в больнице с 14 февраля Папы Римского Франциска и Тадеуша Кондрусевича. Месса состоится в 15:00 13 марта, в день 12-й годовщины избрания Франциска, в архикафедральном костеле имени Пресвятой Девы Марии в Минске на площади Свободы. Возглавит службу архиепископ Юзеф Станевский, действующий митрополит Минско-Могилевский.

88-летний Папа Франциск с 14 февраля также находится в больнице в тяжелом состоянии.

Кондрусевич возглавлял Минско-Могилевскую архидиоцезию с 2007 года, с середины 2015-го был председателем Конференции католических епископов Беларуси. Папа римский Франциск принял отставку иерарха в день его 75-летия, 3 января 2021 года.

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