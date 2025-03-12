Украинские СМИ: Российские войска вошли в Суджу в Курской области 1 12.03.2025, 14:57

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Продолжаются бои.

В город Суджа Курской области РФ вошли войска страны-агрессора — это произошло на фоне того, что россияне установили огневой контроль над дорогой Юнаковка-Суджа.

Об этом во вторник, 12 марта, сообщает «Суспільне» со ссылкой на военного, чье подразделение находится на Курщине. В городе продолжаются бои.

О продвижении врага в восточной части города со стороны поселка Мирный также свидетельствует карта проекта Deep State по состоянию на 11 марта.

Между тем ряд пропагандистских российских каналов публикует видео, на котором российские военные якобы находятся уже в центре города — на площади Советская.

Ранее, 8 марта, «Суспільне» со ссылкой на украинского военного сообщило, что российская армия прорвалась через украинский рубеж обороны южнее Суджи прежде всего силами военных из КНДР и в результате массового использования российских дронов на оптоволокне.

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