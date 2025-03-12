В Витебске смелый кот защитил своих хозяев от гадюки 4 12.03.2025, 15:27

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Животное первым атаковало земю.

Во время отдыха на даче у Западной Двины молодая семья из Витебска наткнулась на гадюку. На защиту хозяев от змеи бросился их домашний кот, пишет Fishingby.com.

Инцидент произошел 11 марта на окраине города. Виктор и Татьяна, завершив весенние дела на даче, решили прогуляться к реке вместе со своим котом Кошандриком. В какой-то момент животное бросилось под ноги впереди идущей хозяйки и кубарем покатилось вниз по песчаному склону. Сначала супруги были озадачены подобным поведением своего питомца, но уже через несколько секунд Виктор разобрался, в чем дело, и бросился вслед за котом.

Кошандрик атаковал притаившуюся змею и тем самым спас свою хозяйку от возможного ядовитого укуса, но пострадал сам.

Даже будучи укушенным, кот не отходил от змеи внизу склона, тем самым лишая ее возможности маневра, пока его не забрал Виктор. На даче Кошандрик отказался от любимого лакомства и пошел спать на свой пуфик, а перед отъездом Татьяна заметила, что с котом что-то не так — на щеке животного образовалась довольно большая гематома. Хозяйка позвонила своей подруге из ветеринарной клиники.

«Змейка была совсем небольшой, муж сказал, что это гадюка. Подруга мои худшие опасения подтвердила, но успокоила тем, что коты довольно легко переносят укусы ядовитых змей и нашему питомцу ничего не угрожает. Представляете! Он ведь был готов пожертвовать собой ради меня», — с восторгом рассказала Татьяна.

Чтобы не беспокоить домашнего питомца, уезжать с дачи супруги не стали. Утром Виктор решил отвезти кота в ветеринарную клинику.

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