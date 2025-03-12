Китай стал отказываться от транзита в Европу через Россию 2 12.03.2025, 15:28

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Произошел обвал грузопотока.

Введенные Россией ограничения на провоз по ее территории ряда товаров двойного назначения, которые могут быть использованы в военных целях, привели к обвалу грузопотока на железнодорожной магистрали из Китая в Европу, пишет The Moscow Times.

Массовые конфискации грузов, к которым оказались не готовы китайские поставщики, показали верность стратегии Пекина, который, не надеясь на Россию, выстраивает обходные торговые маршруты.

Объемы грузоперевозок по межконтинентальному железнодорожному маршруту снижаются уже несколько месяцев, поскольку волна конфискаций товаров российскими властями подорвала доверие к проекту среди китайских логистических компаний, рассказали South China Morning Post (SCMP) участники отрасли. Один из них охарактеризовал последствия как «сильный удар». «Мы не решаемся отправлять [товары по железной дороге] с ноября», — сказал Эндрю Цзян, генеральный директор экспедиторской компании Air Sea Transport в Шанхае.

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