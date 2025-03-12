закрыть
12 марта 2025, среда, 15:54
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Китай стал отказываться от транзита в Европу через Россию

2
  • 12.03.2025, 15:28
  • 1,868
Китай стал отказываться от транзита в Европу через Россию

Произошел обвал грузопотока.

Введенные Россией ограничения на провоз по ее территории ряда товаров двойного назначения, которые могут быть использованы в военных целях, привели к обвалу грузопотока на железнодорожной магистрали из Китая в Европу, пишет The Moscow Times.

Массовые конфискации грузов, к которым оказались не готовы китайские поставщики, показали верность стратегии Пекина, который, не надеясь на Россию, выстраивает обходные торговые маршруты.

Объемы грузоперевозок по межконтинентальному железнодорожному маршруту снижаются уже несколько месяцев, поскольку волна конфискаций товаров российскими властями подорвала доверие к проекту среди китайских логистических компаний, рассказали South China Morning Post (SCMP) участники отрасли. Один из них охарактеризовал последствия как «сильный удар». «Мы не решаемся отправлять [товары по железной дороге] с ноября», — сказал Эндрю Цзян, генеральный директор экспедиторской компании Air Sea Transport в Шанхае.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Два корабля из одного пожара
Два корабля из одного пожара Владимир Халип
Почему Лукашенко заменил Головченко на Турчина
Почему Лукашенко заменил Головченко на Турчина Валерий Карбалевич
Ясное послание
Ясное послание Леонид Невзлин
Женский приговор
Женский приговор Ирина Халип