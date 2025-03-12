«Основные цели Кремля не изменились» 2 12.03.2025, 15:35

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Григорий Месежников

Почему перемирие между Украиной и Россией может быть сорвано.

США возобновили поставки военной помощи Украине после встречи делегаций двух стран в Саудовской Аравии. Украина согласилась на предложение США о прекращении огня с Россией на 30 дней. Такое перемирие может начаться при согласии Москвы.

В Белом доме назвали эти новости «фантастическими». Не преувеличивают ли США результаты переговоров в Саудовской Аравии?

Об этом и не только сайт Charter97.org поговорил со словацким политологом и президентом Института общественных проблем (IVO) (Братислава) Григорием Месежниковым:

— Это, конечно, преувеличение, потому что пока еще неясно, как на это дело отреагирует агрессор. Ведь перемирие должно быть между Украиной и Россией, а не между Соединенными Штатами и Украиной. Однако в последние несколько недель отношения между США и Украиной были очень конфликтными. И я, честно говоря, полагаю, что это во многом и останется так, потому что американская администрация уже протестировала, каким образом можно оказывать давление на Украину.

Со стороны Киева это были, конечно, определенные уступки. Посмотрим, как будет ситуация развиваться дальше. Пока эта положительная оценка, я бы сказал, даже определенная эйфория, кажется мне преждевременной, поскольку мы не знаем, как отреагирует Россия.

— Каковы шансы, что россияне согласятся на прекращение огня?

— На какое-то временное перемирие эти шансы не нулевые, хотя Россия в последнее время вообще не выказывала особого стремления заключать мир, который не будет опираться на ее представления и требования. Несколько раз звучало, что Россия не откажется от своих целей, что она хочет захватить все возможное в этой ситуации. Пока что предложенное перемирие имеет определенные временные рамки — 30 дней.

Какого-то согласия со стороны России на прекращение огня исключить нельзя, но основные ее цели не изменились. Я думаю, что Кремль будет противиться установлению такого мира, который не будет соответствовать его представлениям. А это, по-моему, важнее, чем просто 30-дневное перемирие, потому что это будет своего рода тест.

Американская администрация прекрасно понимает, кто здесь агрессор, а кто жертва. Но поскольку Дональд Трамп — это политик совершенно другой формации, для него это, похоже, не очень важно. Главное для него, чтобы он мог представить себя американскому обществу в качестве великого миротворца, и поэтому он будет стремиться к миру любой ценой. А то, что это может усилить Россию и ослабить Украину, его, мне кажется, особо не волнует.

— Как будет реагировать Трамп, если Россия не согласится на это перемирие? Какие инструменты у него есть?

— Думаю, что в отношении России у него инструменты слабее, чем в отношении Украины. Он всем уже показал, как давит на Украину, Трамп сразу же прекратил военную помощь и отказался от предоставления разведывательных данных, хотя Соединенные Штаты до последнего времени были союзниками Украины. В отношении России Трамп только в последние несколько дней, после того как Москва интенсифицировала обстрелы и бомбардировки, начал угрожать тем, что введет большие санкции, но ничего не ввел.

В отношении России он пока использует лишь декларации принятия каких-то действий. Если Россия не перестанет делать то, что Трампу не нравится, он может что-то сделать в ответ. Это, в принципе, угроза, отложенная во времени.

Думаю, что в последние несколько дней, особенно после встречи Зеленского в Овальном кабинете, стало совершенно очевидно, что Дональд Трамп перестал быть союзником Украины. Он сейчас просто использует ситуацию как возможность для достижения своих собственных целей, и, как мне кажется, по многим вопросам повестки российско-украинской войны Трамп просто перешел на сторону России.

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