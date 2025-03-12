Двое «электриков» более часа пытали айтишника в его квартире в Минске 12.03.2025, 15:45

Вымогали криптовалюту на миллиард рублей.

Минский айтишник стал жертвой заказного разбоя. У него вымогали криптовалюту на большую сумму, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Происшествие случилось в середине августа прошлого года. В квартиру столичного айтишника позвонили два «электрика» и сказали, что нужно проверить счетчики.

Псевдоэлектрики нацепили на минчанина наручники и стали требовать у него криптовалюту на общую сумму более миллиарда рублей. При этом ему угрожали пистолетом и электрошокером, а также инъекцией наркотических средств. Нападавшие пытали минчанина более часа. Потом они дали ему 24 часа для перевода криптовалюты на электронный кошелек и сбежали, забрав с собой мобильник.

Следователи завели уголовное дело. Они установили, что у пострадавшего была криптовалюта, но не в таких больших объемах. В СК пришли к выводу, что нападение было заказным. Планирование и подготовка нападения велись несколько месяцев. Нападавшие выполняли меры конспирации и предосторожности, планировали пути отхода.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось установить личности исполнителей заказного нападения, ими оказались граждане Беларуси (56 и 57 лет), один из которых с криминальным прошлым», — заявили в СК.

56-летнего подозреваемого задержали. Он признался в содеянном и сотрудничает со следствием. В частности, мужчина показал, где они выбросили пневматический пистолет с глушителем, а также наручники.

Второй фигурант дела сбежал в Польшу на попутках на следующий день после нападения. Ему обвинение предъявили заочно и объявили в международный розыск.

Следователи обратили внимание, что в квартире айтишника была большая сумма денег и дорогостоящее имущество. Но нападавшие требовали именно криптовалюту.

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