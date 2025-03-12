Прекращение огня в Украине: США будут контактировать с РФ сегодня 12.03.2025, 15:47

Марко Рубио

Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США «будут контактировать» с Россией уже 12 марта. Общение с российской стороной станет следующим шаго в контексте втречи США и Украины в Саудовской Аравии.

Об этом сообщает The Guardian.

Так, Рубио заявил, что США «будут контактировать с русскими» сегодня.

По его словам, США надеются получить положительный ответ от России и «настоятельно призывают россиян прекратить все военные действия».

«Военного решения этого конфликта не существует», - сказал он.

Рубио также подтвердил, что на переговорах во вторник, 11 марта, в Джидде (Саудовская Аравия) обсуждалось, «как будет выглядеть переговорный процесс», и были «разговоры о территориальных уступках».

11 марта в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций Украины и США. Переговоры состоялись в Джидде и продолжались восемь часов.

В частности, в ходе встречи была достигнута договоренность о прекращении огня на 30 дней, а также о возобновлении поставок военной помощи США, а также обмена разведданых.

На данный момент введение режима прекращения огня зависит от РФ.

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