Мошенники придумали новый метод обмана 5 12.03.2025, 16:02

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Звонят якобы из поликлиники.

Мошенники в Беларуси взяли на вооружение новый метод обмана. Белорусы рассказывают в соцсетях, что им звонят якобы из поликлиники. Неизвестный представляется работником регистратуры и предлагает записаться на плановую диспансеризацию.

Для записи «работник поликлиники» просит продиктовать идентификационный номер из паспорта. После этого на вайбер будто бы должно прийти подтверждение записи.

Однако вместо этого жертве поступает еще один звонок, уже якобы от силовика. Звонящий говорит человеку, что он передал личные данные мошенникам, и на его имя теперь возьмут кредиты. Дальше — привычная схема: жертве поручают пойти в банк, взять кредиты самостоятельно и перевести деньги на якобы безопасный счет.

Важно помнить, что реальные сотрудники поликлиники вряд ли будут просить паспортные данные по телефону.

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