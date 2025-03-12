закрыть
12 марта 2025, среда, 17:38
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Синоптики: В Беларуси снова может выпасть снег

2
  • 12.03.2025, 16:15
  • 4,104
Синоптики: В Беларуси снова может выпасть снег

А температура может опуститься до -12°C.

Март уже успел белорусов и удивить, и порадовать непривычными для первого месяца весны положительными температурами. Между тем, по прогнозу синоптиков, в ближайшее время в стране «резко похолодает». Журналист Telegraf.news посмотрел, когда возможны снег и температуры до -12°C.

В Telegram-канале о погоде «Метеовайб» рассказали, что на севере Европы начал скапливаться холод и что тыл циклона ТОBBE над Данией поспособствует распространению холода на юг региона. «Столкновение скандинавского воздуха с тропическим над Средиземноморьем приведет к образованию активного южного циклона, который кардинально изменит погоду в нашем регионе и откроет дорогу арктическим воздушным массам», — пояснили специалисты.

По их видению, «существенного похолодания» в конце недели не избежать. Ночью в воскресенье, 16 марта, по cеверу Республики столбик термометра опустится до -5..-10°С, на северо-западе и юго-востоке может даже сформироваться временный снежный покров. А канадская погодная модель GEM (Global Environmental Multiscale Model) прогнозирует до -10..-12°C по северу Беларуси.

Но поговорим о более близкой перспективе — 13-15 марта. По информации «Метеовайба», в четверг, 13 марта, центр циклона с севера Адриатики сместится на Польшу, и Беларусь окажется в теплом секторе.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Два корабля из одного пожара
Два корабля из одного пожара Владимир Халип
Почему Лукашенко заменил Головченко на Турчина
Почему Лукашенко заменил Головченко на Турчина Валерий Карбалевич
Ясное послание
Ясное послание Леонид Невзлин
Женский приговор
Женский приговор Ирина Халип