Синоптики: В Беларуси снова может выпасть снег

Синоптики: В Беларуси снова может выпасть снег2
- 12.03.2025, 16:15
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А температура может опуститься до -12°C.
Март уже успел белорусов и удивить, и порадовать непривычными для первого месяца весны положительными температурами. Между тем, по прогнозу синоптиков, в ближайшее время в стране «резко похолодает». Журналист Telegraf.news посмотрел, когда возможны снег и температуры до -12°C.
В Telegram-канале о погоде «Метеовайб» рассказали, что на севере Европы начал скапливаться холод и что тыл циклона ТОBBE над Данией поспособствует распространению холода на юг региона. «Столкновение скандинавского воздуха с тропическим над Средиземноморьем приведет к образованию активного южного циклона, который кардинально изменит погоду в нашем регионе и откроет дорогу арктическим воздушным массам», — пояснили специалисты.
По их видению, «существенного похолодания» в конце недели не избежать. Ночью в воскресенье, 16 марта, по cеверу Республики столбик термометра опустится до -5..-10°С, на северо-западе и юго-востоке может даже сформироваться временный снежный покров. А канадская погодная модель GEM (Global Environmental Multiscale Model) прогнозирует до -10..-12°C по северу Беларуси.
Но поговорим о более близкой перспективе — 13-15 марта. По информации «Метеовайба», в четверг, 13 марта, центр циклона с севера Адриатики сместится на Польшу, и Беларусь окажется в теплом секторе.