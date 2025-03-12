Белорусский вуз собирал странную информацию об абитуриентах
- 12.03.2025, 16:31
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Оказалось, это незаконно.
При поступлении у студента потребовали указать сведения о его месте и дате рождения, национальности, а также дату рождения и место работы родителей.
Герой этой истории с подозрением отнесся к такой практике, поэтому обратился в Центр персональных данных, заметила tochka.by.
Как оказалось, сделал он это не зря, ведь уже в начале разбирательства выяснилось, что подобная практика противоречит белорусскому законодательству.
Дело в том, что в законе об образовании практика предоставления такой информации не предусмотрена. Кроме того, специалисты определили, что обработка вышеуказанных данных не соответствует закону о персональных данных.
Вузу было направлено уведомление, чтобы информация была удалена, и предупреждение о том, что необходимо избегать такой практики в будущем.
Ранее Национальный центр защиты персональных данных проработал с Министерством образования вопрос о сборе информации о планах учеников на каникулы.
В центре подчеркнули, что учреждения образования не могут собирать данные о том, где школьники намерены проводить свободное от учебы время.
Как правило, в таких анкетах просят указать Ф.И.О., степень родства и контакты человека, с которым будет оставаться ребенок. Узнавать эту информацию также запрещено.