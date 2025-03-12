Рубио рассказал, что будут делать в США в случае отказа РФ от прекращения огня

Рубио рассказал, что будут делать в США в случае отказа РФ от прекращения огня2
- 12.03.2025, 16:40
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В Кремле на данный момент «изучают заявления».
В США не исключают, что Россия может отказаться от прекращения огня в Украине. В таком случае «это скажет многое о том, каковы их цели».
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление госсекретаря США Марко Рубио во время брифинга в Ирландии.
Так, госсекретарь США подчеркнул, что целью президента США Дональда Трампа является установление не «30- или 60-дневного, а устойчивого мира», и для этого «обе стороны должны будут сесть за стол переговоров».
«Если Россия скажет нет, то нам надо будет все проанализировать и выяснить, где наше место в мире и что они хотят сделать. Если они скажут «нет», это скажет многое о том, каковы их цели и настрой», - отметил он.
Рубио добавил, что на последней встрече с россиянами США задали им вопрос о том, хотят ли они завершить войну или продолжать ее до достижения каких-то целей, и они выразили «готовность» (к завершению войны, - ред).
«Никто не делает вид, что эти переговоры будут простыми или быстрыми», - резюмировал госсекретарь США.
Переговоры США и Украины: режим прекращение огня
Вопрос о введении режима прекращения огня на 30 дней был согласован во время встречи украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии 11 марта.
На данный момент аналогичное решение с Россией не согласовано. В Кремле на данный момент изучают заявления, сделанные во время встречи США и Украины. Также не исключается встреча Владимира Путина и Дональда Трампа.
Добавим и тот факт, что ранее Рубио уточнял, что США будут контактировать с россиянами по этому вопросу уже 12 марта.