Рубио рассказал, что будут делать в США в случае отказа РФ от прекращения огня 2 12.03.2025, 16:40

6,948

Марко Рубио

В Кремле на данный момент «изучают заявления».

В США не исключают, что Россия может отказаться от прекращения огня в Украине. В таком случае «это скажет многое о том, каковы их цели».

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление госсекретаря США Марко Рубио во время брифинга в Ирландии.

Так, госсекретарь США подчеркнул, что целью президента США Дональда Трампа является установление не «30- или 60-дневного, а устойчивого мира», и для этого «обе стороны должны будут сесть за стол переговоров».

«Если Россия скажет нет, то нам надо будет все проанализировать и выяснить, где наше место в мире и что они хотят сделать. Если они скажут «нет», это скажет многое о том, каковы их цели и настрой», - отметил он.

Рубио добавил, что на последней встрече с россиянами США задали им вопрос о том, хотят ли они завершить войну или продолжать ее до достижения каких-то целей, и они выразили «готовность» (к завершению войны, - ред).

«Никто не делает вид, что эти переговоры будут простыми или быстрыми», - резюмировал госсекретарь США.

Переговоры США и Украины: режим прекращение огня

Вопрос о введении режима прекращения огня на 30 дней был согласован во время встречи украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии 11 марта.

На данный момент аналогичное решение с Россией не согласовано. В Кремле на данный момент изучают заявления, сделанные во время встречи США и Украины. Также не исключается встреча Владимира Путина и Дональда Трампа.

Добавим и тот факт, что ранее Рубио уточнял, что США будут контактировать с россиянами по этому вопросу уже 12 марта.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com