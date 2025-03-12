закрыть
12 марта 2025, среда, 17:38
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В эфире у Скабеевой прозвучала неожиданная правда о войне

  • 12.03.2025, 17:06
  • 3,748
В эфире у Скабеевой прозвучала неожиданная правда о войне
Алексей Журавлёв

Оказывается, что Донбасс России не нужен.

Депутат российской Госдумы Алексей Журавлёв неожиданно заявил, что украинский Донбасс вообще был не нужен стране-агрессору. Об этом Журавлев заявил на пропагандистском шоу «60 минут» на канале «Россия 1» с ведущей Ольгой Скабеевой, передает «ДС».

«Дальше мы говорили в 2022 году: «Давайте признаем Донбасс просто независимым!». Нам от тоже не нужен, как территория! Мы не спим и не видим Донбасс в составе Российской Федерации! Но он в составе Российской Федерации!», — сказал российский депутат.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Два корабля из одного пожара
Два корабля из одного пожара Владимир Халип
Почему Лукашенко заменил Головченко на Турчина
Почему Лукашенко заменил Головченко на Турчина Валерий Карбалевич
Ясное послание
Ясное послание Леонид Невзлин
Женский приговор
Женский приговор Ирина Халип