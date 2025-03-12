В эфире у Скабеевой прозвучала неожиданная правда о войне
- 12.03.2025, 17:06
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Оказывается, что Донбасс России не нужен.
Депутат российской Госдумы Алексей Журавлёв неожиданно заявил, что украинский Донбасс вообще был не нужен стране-агрессору. Об этом Журавлев заявил на пропагандистском шоу «60 минут» на канале «Россия 1» с ведущей Ольгой Скабеевой, передает «ДС».
«Дальше мы говорили в 2022 году: «Давайте признаем Донбасс просто независимым!». Нам от тоже не нужен, как территория! Мы не спим и не видим Донбасс в составе Российской Федерации! Но он в составе Российской Федерации!», — сказал российский депутат.
Депутат Госдумы Журавлёв неожиданно заявил, что Донбасс вообще был не нужен Российской Федерации и его не хотели брать в свой состав. Но уж так случилось pic.twitter.com/bLHqqT9PQL— SAW (@SA61W) March 12, 2025