В Беларуси станет еще сложнее сдать на права
- 12.03.2025, 17:33
МВД берет на контроль сдачу практического экзамена в ГАИ.
Министр внутренних дел Иван Кубраков 12 марта провел рабочее совещание в Межрайонном экзаменационном отделе ГАИ ГУВД Мингорисполкома, сообщает БелТА.
Министр обратил внимание на низкий уровень подготовки курсантов автошкол. Так, например, с первой попытки практический экзамен удается сдать не более 30% из них. Как следствие – большие очереди на пересдачу.
Кроме того, наблюдается высокая аварийность среди водителей со стажем до одного года. В 2024 году, по сравнению с 2023-м, она выросла на 15%.
Иван Кубраков дал указания, что надо сделать в ближайшее время, чтобы выровнять ситуацию. Так, например, он поручил незамедлительно увеличить количество экзаменаторов, при необходимости перевести их на усиленный вариант несения службы, пересмотреть организационно-штатную структуру подразделения и перейти с бумажного на электронный вариант заключения договоров.
Ситуацию со сдачей экзаменов курсантами автошкол будут мониторить не только в Минске, но и по всей стране. Ситуация взята на личный контроль министра, о результатах ему будут докладываться каждую неделю.