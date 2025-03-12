закрыть
12 марта 2025, среда, 17:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси станет еще сложнее сдать на права

  • 12.03.2025, 17:33
В Беларуси станет еще сложнее сдать на права

МВД берет на контроль сдачу практического экзамена в ГАИ.

Министр внутренних дел Иван Кубраков 12 марта провел рабочее совещание в Межрайонном экзаменационном отделе ГАИ ГУВД Мингорисполкома, сообщает БелТА.

Министр обратил внимание на низкий уровень подготовки курсантов автошкол. Так, например, с первой попытки практический экзамен удается сдать не более 30% из них. Как следствие – большие очереди на пересдачу.

Кроме того, наблюдается высокая аварийность среди водителей со стажем до одного года. В 2024 году, по сравнению с 2023-м, она выросла на 15%.

Иван Кубраков дал указания, что надо сделать в ближайшее время, чтобы выровнять ситуацию. Так, например, он поручил незамедлительно увеличить количество экзаменаторов, при необходимости перевести их на усиленный вариант несения службы, пересмотреть организационно-штатную структуру подразделения и перейти с бумажного на электронный вариант заключения договоров.

Ситуацию со сдачей экзаменов курсантами автошкол будут мониторить не только в Минске, но и по всей стране. Ситуация взята на личный контроль министра, о результатах ему будут докладываться каждую неделю.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Два корабля из одного пожара
Два корабля из одного пожара Владимир Халип
Почему Лукашенко заменил Головченко на Турчина
Почему Лукашенко заменил Головченко на Турчина Валерий Карбалевич
Ясное послание
Ясное послание Леонид Невзлин
Женский приговор
Женский приговор Ирина Халип