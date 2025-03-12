Налоговая инспекция Литвы вернула гражданам больше 12 млн евро 12.03.2025, 17:35

Из-за переплаты подоходного налога.

Государственная налоговая инспекция (ГНИ) сообщила, что 28 000 жителям уже вернули 12 млн. евро подоходного налога. 2 По данным ГНИ, переплаты начали выплачивать 12 марта, сообщает Delfi.

«Списки людей, которым начинают выплачивать переплату, составляют независимо от того, когда была заполнена декларация. Жители, которые правильно заполнят декларацию до 2 мая, получат переплату до 31 июля, а если декларация заполнена после 2 мая, то в течение 90 дней с момента подачи декларации», — сказал заместитель главы ГНИ Мартинас Эндрияйтис.

По последним данным, декларацию за 2024 год подали 685 000 жителей. 492 000 человек получат 339 млн. евро подоходного налога, а 131 000 – должны заплатить 52 млн. евро. В прошлом году за 2023 год доходы декларировали 856 000 жителей.

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