Белорусы будут слышать по радио странные сообщения 1 12.03.2025, 17:37

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В МЧС просят на них не реагировать.

Жители Беларуси в один из дней будут слышать по радио странные сообщения. Впрочем, не только по радио.

В МЧС предупредили, что от населения в этом случае никаких действий не требуется.

Произойдет все 13 марта, пишет «Точка».

«Во взаимодействии с субъектами системы оповещения – Национальной государственной телерадиокомпанией, Вторым национальным телеканалом, Столичным телевидением и республиканским УП «Белтелеком» – будет проведена ежегодная республиканская проверка автоматизированной системы централизованного оповещения (АСЦО)», – отметили в МЧС.

Система предназначена для оперативного извещения населения, органов власти об угрозах или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Она также предоставляет информацию о правилах поведения в таких ситуациях и ходе ликвидации их последствий.

АСЦО обеспечивает:

• передачу сигнала «Внимание всем!» через электросирены и системы громкоговорящей связи

• перехват общедоступного пакета цифрового телевидения и FM-радиостанций, ведущих трансляций на всей территории республики

• СМС-рассылку сообщений операторами сотовой связи

• запуск бегущей строки во время трансляции республиканских телеканалов

• передачу информации с помощью систем громкоговорящей связи.

В ходе проверки в эфире FM-радиостанций будет транслироваться сообщение: «Внимание! Проводится техническая проверка системы оповещения. Техническая проверка завершена».

Отметим, что такие проверки систем оповещения проводятся в стране регулярно.

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