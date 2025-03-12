закрыть
12 марта 2025, среда, 18:18
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Еще два района Беларуси ввели ограничения на продажу алкоголя

  • 12.03.2025, 17:47
  • 1,070
Еще два района Беларуси ввели ограничения на продажу алкоголя

Где и когда ограничат торговлю спиртным.

В еще двух районах Могилевской области местные власти определились с «днями трезвости» на 2025-й год. Соответствующие документы опубликованы на Национальном правовом интернет-портале.

Алкоголь не будут продавать в магазинах на территории Шкловского района с 00.00 до 24.00 24 и 31 мая, 13 июня и 1 сентября.

Ограничат торговлю спиртным на территории Кировского района с 00.00 до 24.00 15 мая, 1 и 14 июня, 1 сентября, 14 и 21 октября.

Традиционно часть ограничений связана со школьными звонками, выпускными вечерами и Днем знаний.

Аналогичные решения об ограничении продажи алкоголя приняли в Могилевском горисполкоме и Горецком райисполкоме.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Два корабля из одного пожара
Два корабля из одного пожара Владимир Халип
Почему Лукашенко заменил Головченко на Турчина
Почему Лукашенко заменил Головченко на Турчина Валерий Карбалевич
Ясное послание
Ясное послание Леонид Невзлин
Женский приговор
Женский приговор Ирина Халип