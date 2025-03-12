Еще два района Беларуси ввели ограничения на продажу алкоголя 12.03.2025, 17:47

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Где и когда ограничат торговлю спиртным.

В еще двух районах Могилевской области местные власти определились с «днями трезвости» на 2025-й год. Соответствующие документы опубликованы на Национальном правовом интернет-портале.

Алкоголь не будут продавать в магазинах на территории Шкловского района с 00.00 до 24.00 24 и 31 мая, 13 июня и 1 сентября.

Ограничат торговлю спиртным на территории Кировского района с 00.00 до 24.00 15 мая, 1 и 14 июня, 1 сентября, 14 и 21 октября.

Традиционно часть ограничений связана со школьными звонками, выпускными вечерами и Днем знаний.

Аналогичные решения об ограничении продажи алкоголя приняли в Могилевском горисполкоме и Горецком райисполкоме.

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