Канада анонсировала пошлины на ряд товаров из США 12.03.2025, 18:10

Оттава готовит ответ на «алюминивые тарифы».

Канадское правительство заявило о планах применить тарифы против товаров из США стоимостью около 20 млрд американских долларов после того, как Дональд Трамп объявил тарифы против канадской стали и алюминия.

Об этом сообщает CBC.

В среду канадское правительство анонсировало пошлины против американских товаров стоимостью около 30 млрд канадских долларов в ответ на тарифы Трампа против канадской стали и алюминия.

Министр финансов Доминик Леблан назвал тарифную атаку Трампа против Канады безосновательной, и заявил, что Оттава вынуждена решительно отреагировать на то, как США создают «перебои и хаос» в торговле со своими близкими партнерами.

Министр детализировал, что под канадские пошлины попадут американские сталь и алюминий, компьютеры, спортивное оборудование и некоторые другие группы товаров.

Глава МИД Мелани Жоли покритиковала аргументацию Трампа о том, что канадская сталь и алюминий являются «угрозой для нацбезопасности» и назвала это надуманными и оскорбительными обоснованиями.

«Озвучиваемые поводы для этих тарифов меняются ежедневно. Единственной константой, похоже, является только разговоры президента Трампа об аннексии нашей страны через экономическое принуждение. Мы не уступим... Мы должны давать ответ на эти глупости», – заявила она.

Министр промышленности Франсуа-Филипп Шампань отметил, что тарифное решение Трампа приведет к повышению цен на практически всю продукцию американских предприятий ввиду того, что они очень зависимы от импорта металлов из Канады. По его словам, США самостоятельно производят лишь 16% от своих потребностей в алюминии, а 60% поставок поступает из канадского Квебека.

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