Apple полностью поменяет дизайн всех своих «операционок»
- 12.03.2025, 18:13
Это будет самое масштабное обновление со времен iOS 7.
В 2025 году Apple планирует радикально обновить дизайн своих операционных систем. Для iPhone-юзеров это будет самый масштабный апдейт со времен iOS 7 (2013 год), сообщают надежные инсайдеры из Bloomberg.
Хотя конкретных подробностей пока немного, ожидается, что iOS/iPadOS 19 и macOS 16 получат единый визуальный стиль. Ориентир – VisionOS с его «стеклянным» интерфейсами и круглыми кнопками.
При этом источники Bloomberg отмечают, что Apple не планирует объединять свои операционки в единую систему, но стремится сделать их более схожими визуально и функционально. Сейчас стиль иконок, меню, приложений, окон и системных кнопок различаются в macOS, iOS и visionOS, что может вызывать дискомфорт при переходе с одного устройства на другое.
На видео и фото ниже – концепт идеи: