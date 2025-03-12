В резолюции Европарламента упоминается Беларусь 12.03.2025, 18:24

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Евродепутаты призывают Брюссель действовать «в срочном порядке».

Россия — при поддержке своих союзников Беларуси, Китая, КНДР и Ирана — является «самой значительной прямой и косвенной угрозой ЕС», говорится в принятой 12 марта резолюции Европарламента (ЕП).

Полный текст резолюции пока не опубликован. Выдержки из документа опубликовала пресс-служба ЕП.

В сообщении отмечается, что Европарламент призывает ЕС действовать «в срочном порядке» и обеспечить собственную безопасность через «укрепление отношений с партнерами-единомышленниками и значительное уменьшение зависимости от стран», не входящих в союз.

В документе говорится, что Евросоюз «переживает переломный момент» и для достижения мира и стабильности в Европе «должен поддержать Украину и сам стать более устойчивым».

Европа, как заявляется, «сталкивается с самой серьезной военной угрозой своей территориальной целостности со времен окончания холодной войны». В резолюции содержится призыв к государствам ЕС, международным партнерам и союзникам по НАТО «снять все ограничения на использование западных систем вооружений, поставленных Украине, против военных целей на российской территории».

Недавние действия и заявления администрации американского президента Дональда Трампа «усилили опасения по поводу будущей позиции США в отношении России, НАТО и европейской безопасности», Европарламент также «решительно осуждает угрозы США в адрес Гренландии», отмечается в документе.

На этом фоне подчеркивается, что оборонные усилия ЕС «не могут оставаться ограниченными по размеру, фрагментарными по охвату и длительными по времени». Европарламент «требует наращивания усилий в военной области, а также в промышленном, технологическом и разведывательном секторах».

В тексте говорится, что ЕС должен дать возможность своей администрации «гораздо быстрее проходить все процедуры» в случае войны или других масштабных кризисов безопасности. Подчеркивая важность сотрудничества между ЕС и НАТО, евродепутаты призывают к созданию «полностью дееспособной европейской части в НАТО», способной «действовать автономно, когда это необходимо».

ЕС должен принять решение о «едином и четком долгосрочном видении европейской оборонной промышленности», процесс принятия решений по европейской обороне должен стать менее сложным, обращают внимание авторы документа.

ЕП предупреждает, что без существенного увеличения инвестиций «цели Евросоюза в области безопасности и обороны не будут достигнуты ни в отношении военной поддержки Украины, ни в отношении повышения общеевропейской безопасности».

Депутаты Европарламента заявляют, что «неотложные потребности не могут ждать следующей многолетней финансовой рамочной программы» и просят найти «инновационные решения для поиска дополнительного финансирования без задержек», такие как «система европейских оборонных облигаций для финансирования крупномасштабных военных инвестиций».

Резолюция принята 419 голосами, 204 евродепутата проголосовало «против», 46 воздержались.

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