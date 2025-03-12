Ким Чен Ын построил бункер для ядерных ракет на месте своего дворца 4 12.03.2025, 18:32

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Ким Чен Ын

Замаскировал ракетный пусковой комплекс под частное поле для гольфа.

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын оригинально спрятал свои подземные бункеры для пусковых установок и ракет. Они скрыты под полем для гольфа, которое расположилось на месте снесенного зимнего дворца. Об этом сообщает Daily Mail .

На фотографиях видно место, где располагался дворец к югу от Пхеньяна, окруженный густыми лесами долиной.

На первый взгляд комплекс похож на частное поле для гольфа, но, по словам экспортеров, при более внимательном рассмотрении обнаруживаются доказательства того, что это место используется для сокрытия секретных северокорейских пусковых установок и ракет.

Анализ с использованием изображений в ближнем инфракрасном диапазоне в ходе строительства показывает, что поля для гольфа были построены с бетонным основанием в июне, а затем покрыты тонким слоем почвы на которых потом вырос газон.

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