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В Беларуси банкротится известный поставщик автотоваров

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  • 12.03.2025, 18:43
  • 2,686
В Беларуси банкротится известный поставщик автотоваров

Компания была официальным поставщиком продукции Castrol, Donaldson и Henkel.

В Минске банкротится компания «Атлант-М Норд», следует из данных Единого госреестра сведений о банкротстве. Эта фирма занималась поставкой в том числе автомобильных расходных материалов и запчастей, заметило «Зеркало».

О признании банкротом компании «Атлант-М Норд» в Экономический суд Минской области с заявлением обратилось Минское областное управление Фонда соцзащиты населения.

Фирма находится в стадии ликвидации с 2022 года и накопила долги на 791,7 тыс. рублей, включая более 48 тыс. платежей в госбюджет. При этом стоимость ее активов не превышает 14,5 тыс. рублей.

Судебное заседание, на котором компанию могут официально признать банкротом, назначено на 17 июня.

«Атлант-М Норд» работает с 2014 года, ей владеют Кирилл Санников и Сергей Смирнов. Компания была официальным поставщиком в Беларусь продукции брендов Castrol, Donaldson и Henkel, а также продавала запчасти для техники МТЗ и МАЗ.

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