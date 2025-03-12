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В Гродненском зоопарке проснулись медведи

  • 12.03.2025, 18:55
В Гродненском зоопарке проснулись медведи

Видеофакт.

В спячку медведи из Гродненского зоопарка ушли еще в ноябре. Несмотря на теплую зиму, они не пробуждались более трех месяцев.

«Изредка, в погожие дни, косолапые выходили на улицу для того, чтобы немного размяться. Но после непродолжительных прогулок возвращались в свои мягкие «постельки» и снова погружались в сон», — рассказали в зоопарке.

Также пресс-служба уточнила, что зимой медведи не голодают — их кормят прямо в берлоге. Чтобы полностью проснуться, животным потребуется несколько дней. А если на улице снова станет холодно, то недель.

В прошлом году медведи проснулись 28 февраля.

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