В Гродненском зоопарке проснулись медведи
- 12.03.2025, 18:55
Видеофакт.
В спячку медведи из Гродненского зоопарка ушли еще в ноябре. Несмотря на теплую зиму, они не пробуждались более трех месяцев.
«Изредка, в погожие дни, косолапые выходили на улицу для того, чтобы немного размяться. Но после непродолжительных прогулок возвращались в свои мягкие «постельки» и снова погружались в сон», — рассказали в зоопарке.
Также пресс-служба уточнила, что зимой медведи не голодают — их кормят прямо в берлоге. Чтобы полностью проснуться, животным потребуется несколько дней. А если на улице снова станет холодно, то недель.
В прошлом году медведи проснулись 28 февраля.