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Зеленский: Военное положение в Украине будет снято по окончанию войны

  • 12.03.2025, 19:03
  • 1,620
Зеленский: Военное положение в Украине будет снято по окончанию войны
Владимир Зеленский

После этого в стране пройдут выборы.

Отмена военного положения в Украине возможна после полного прекращения полномасштабной российской агрессии, и только после этого в стране пройдут выборы. Об этом 12 марта на брифинге, видеозапись которого опубликована в YouTube ОП, заявил глава украинского государства Владимир Зеленский.

«После окончания войны будет снято военное положение и после снятия военного положения выборы будут проходить согласно украинскому законодательству. Никто ничего специально откладывать не будет», – заверил президент Украины.

По его словам, после возможного введения 30-ти дневного режима тишины, можно подготовить полностью план по окончанию войны.

«Пошаговый план с гарантиями безопасности для украинской стороны. Если все это будет сделано, то после подготовки этого плана, в любом случае [будет] поэтапное выполнение, которое приведет к окончанию войны», – отметил Зеленский.

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