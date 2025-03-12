Появились сообщения о самоубийстве Гиркина-Стрелкова 4 12.03.2025, 19:07

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Игорь Стрелков

Его адвокат дал комментарий.

Адвокат террориста Игоря Стрелкова (Гиркина) Александр Молохов в разговоре с РБК опроверг сообщения о самоубийстве своего подзащитного.

«В час дня я был у него в колонии, он чувствовал себя отлично и собирался в баню, в два часа я заходил к начальнику колонии, поздравлял его с профессиональным праздником, все было спокойно», — рассказал он.

Опровержение также дали в УФСИН России по Кировской области, где информацию о смерти Стрелкова назвали фейком.

Жена Стрелкова Мирослава Регинская подтвердила, что с ее мужем «все в порядке, насколько это возможно в условиях заключения». «Мой муж стойко переносил такие испытания, которые большинству и не снились. Он верующий человек и никогда не будет кончать жизнь самоубийством», — заявила она.

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