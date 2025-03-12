закрыть
12 марта 2025, среда, 19:53
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Появились сообщения о самоубийстве Гиркина-Стрелкова

4
  • 12.03.2025, 19:07
  • 8,118
Появились сообщения о самоубийстве Гиркина-Стрелкова
Игорь Стрелков

Его адвокат дал комментарий.

Адвокат террориста Игоря Стрелкова (Гиркина) Александр Молохов в разговоре с РБК опроверг сообщения о самоубийстве своего подзащитного.

«В час дня я был у него в колонии, он чувствовал себя отлично и собирался в баню, в два часа я заходил к начальнику колонии, поздравлял его с профессиональным праздником, все было спокойно», — рассказал он.

Опровержение также дали в УФСИН России по Кировской области, где информацию о смерти Стрелкова назвали фейком.

Жена Стрелкова Мирослава Регинская подтвердила, что с ее мужем «все в порядке, насколько это возможно в условиях заключения». «Мой муж стойко переносил такие испытания, которые большинству и не снились. Он верующий человек и никогда не будет кончать жизнь самоубийством», — заявила она.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Два корабля из одного пожара
Два корабля из одного пожара Владимир Халип
Почему Лукашенко заменил Головченко на Турчина
Почему Лукашенко заменил Головченко на Турчина Валерий Карбалевич
Ясное послание
Ясное послание Леонид Невзлин
Женский приговор
Женский приговор Ирина Халип