Белорусы не хотят посещать матчи чемпионата Беларуси 2 12.03.2025, 19:38

Явку пытаются обеспечить идеологи.

В Минске идеологи собирают людей на футбольный матч чемпионата Беларуси

В Минске идеологи собирают людей на футбольный матч-открытие чемпионата Беларуси, который 13 марта состоится на стадионе ФК «Минск». Играть будут «Минск» и новополоцкий «Нафтан».

Опубликовано письмо, рассылаемое начальником управления идеологической работы администрации Московского района столицы Ольгой Федоровой.

Организациям и учреждениям нужно «обеспечить» присутствие «организованной группы зрительской поддержки в количестве не менее 5 человек с атрибутикой болельщиков, а также с наличием государственной символики». Федорова собирала списки «участников спортивного мероприятия».

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