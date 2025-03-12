Белорусы не хотят посещать матчи чемпионата Беларуси

Белорусы не хотят посещать матчи чемпионата Беларуси2
- 12.03.2025, 19:38
Явку пытаются обеспечить идеологи.
В Минске идеологи собирают людей на футбольный матч чемпионата Беларуси
В Минске идеологи собирают людей на футбольный матч-открытие чемпионата Беларуси, который 13 марта состоится на стадионе ФК «Минск». Играть будут «Минск» и новополоцкий «Нафтан».
Опубликовано письмо, рассылаемое начальником управления идеологической работы администрации Московского района столицы Ольгой Федоровой.
Организациям и учреждениям нужно «обеспечить» присутствие «организованной группы зрительской поддержки в количестве не менее 5 человек с атрибутикой болельщиков, а также с наличием государственной символики». Федорова собирала списки «участников спортивного мероприятия».