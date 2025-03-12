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Трамп заявил об отправке в Россию посланников

  • 12.03.2025, 19:47
Трамп заявил об отправке в Россию посланников
Дональд Трамп

Для обсуждения мира.

Американские представители уже направляются в Россию, чтобы обсудить условия прекращения огня на Украине, заявил президент США Дональд Трамп.

«Люди направляются в Россию прямо сейчас, мы надеемся, что сможем добиться перемирия», — сказал он.

11 марта 2025 года в Джидде завершились девятичасовые переговоры, на которых Украина выразила готовность к 30-дневному перемирию с Россией. С американской стороны в переговорах участвовали госсекретарь Марко Рубио и советник по национальной безопасности Майк Уолтц. Они подчеркнули, что дальнейшие шаги зависят от реакции России на это предложение. В ответ на согласие Киева на перемирие, США заявили о возобновлении военной помощи и обмена разведывательной информацией.

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