Трамп заявил об отправке в Россию посланников
- 12.03.2025, 19:47
Для обсуждения мира.
Американские представители уже направляются в Россию, чтобы обсудить условия прекращения огня на Украине, заявил президент США Дональд Трамп.
«Люди направляются в Россию прямо сейчас, мы надеемся, что сможем добиться перемирия», — сказал он.
11 марта 2025 года в Джидде завершились девятичасовые переговоры, на которых Украина выразила готовность к 30-дневному перемирию с Россией. С американской стороны в переговорах участвовали госсекретарь Марко Рубио и советник по национальной безопасности Майк Уолтц. Они подчеркнули, что дальнейшие шаги зависят от реакции России на это предложение. В ответ на согласие Киева на перемирие, США заявили о возобновлении военной помощи и обмена разведывательной информацией.