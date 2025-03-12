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В Китае кот приветствует туристов жестом «дай пять»

  • 12.03.2025, 20:01
  • 1,658
В Китае кот приветствует туристов жестом «дай пять»

Он стал звездой в соцсетях.

В Китае кот, встречающий посетителей буддийского храма в Сучжоу, стал настоящей сенсацией в соцсетях. Животное, украшенное золотой цепочкой, приветствует туристов, поднимая лапу для «дай пять», пишет South China Morning Post.

Храм, основанный еще во времена династии Юань (1271–1368), известен не только своей традиционной архитектурой и живописными садами, но и большим количеством кошек, из-за чего туристы называют его «раем для погладить котиков».

Недавнее видео с «Дай пять», сидящим на каменной колонне у входа, собрало более 120 000 лайков на китайских платформах. После этого к храму стали приезжать сотни людей, надеясь получить заряд удачи, ведь в китайской культуре поднятая лапа у кота считается символом привлечения богатства.

Одна из туристок, Чжан, призналась, что приходила к коту три дня подряд:

«Иногда приходится ждать полчаса, чтобы дать ему „пять“, но это того стоит: это очень мило», — сказала она.

Как выяснилось, знаменитый кот по кличке Желейка вовсе не является обитателем храма. Его хозяин, Лю, рассказал, что ему четыре года и он просто любит бывать на свежем воздухе. Лю часто приводит кота на площадь у храма, где собираются другие владельцы питомцев.

Однако после роста популярности Лю начал беспокоиться за любимца. Он заметил, что после многочисленных «дай пять» Желейка стал меньше проявлять энтузиазм. «Наверное, он думает: „Вы, люди, хотите только „дать пять“, а у меня уже плечо болит“», — шутят пользователи соцсетей.

Некоторые подписчики обвинили хозяина в том, что он использует кота ради просмотров. Но Лю заверил, что не получает коммерческой выгоды от трансляций: «Мы всегда заботимся о Желейке. Просто иногда его выражение лица кажется недовольным, но это не так».

Опасаясь чрезмерного внимания, Лю решил на время перестать приводить кота к храму.

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