Трамп заявил о «разрушительных» наказаниях для РФ, если та продолжит войну 12.03.2025, 20:15

2,084

Дональд Трамп

Президент США готов ввести новые финансовые санкции против Кремля.

Президент США Дональд Трамп заявил, что РФ могут ожидать «разрушительные» наказания, если она решит продолжать войну.

Об этом заявил сам Трамп во время общения с журналистами, пишет ВВС.

«Есть вещи, которые вы можете сделать, которые не будут приятными в финансовом смысле. Я могу делать вещи в финансовом плане. Это было бы очень плохо для России. Я не хочу этого делать, потому что я хочу мира. Эти «финансовые вещи» могут быть «разрушительными» для Москвы», - сказал Трамп журналистам.

Он отметил, что сейчас все приближаются к тому, что возможно что-то сделать в отношении войны в Украине. При этом, по его мнению, некогда «сложная» украинская сторона изменила свое мышление.

«У меня был кто-то (Зеленский — прим.), кто, казалось, не хотел мира. Теперь он согласился на мир. Так что посмотрим», - подчеркнул Трамп.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com