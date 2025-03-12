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Партия главного оппонента Орбана уверенно лидирует за год до выборов в Венгрии

  • 12.03.2025, 20:49
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Партия главного оппонента Орбана уверенно лидирует за год до выборов в Венгрии
Петер Мадьяр

Опрос.

Партия «Тиса» во главе с венгерским оппозиционным политиком Петером Мадьяр удерживает отрыв от партии власти «Фидес» премьер-министра Венгрии Виктора Орбана среди избирателей, которые определились с мнением.

Об этом свидетельствует опрос агентства Medián для портала HVG.hu, сообщает «Европейская правда».

Опрос, который был завершен в минувшие выходные, показал, что 46% тех, кто знает, какую партию они выбрали бы, проголосовали бы за «Тису», тогда как за блок «Фидес-KDNP» – только 37%.

Исходя из этого, «Фидес» почти не сократил отрыв от ведущей оппозиционной партии по сравнению с ноябрем 2024 года – тогда опрос Medián выявил разницу между политсилами в 11 пунктов среди определившихся избирателей.

Также опрос показал, что избиратели «Тисы» являются наиболее преданными своей партии: 90% из них точно пришли бы на выборы, если бы они состоялись в это воскресенье. Среди электората «Фидес» таких 80%.

Кроме того, 56% респондентов заявили, что приветствовали бы смену правительства в Венгрии, тогда как 35% предпочли бы, чтобы нынешнее правительство продолжило работу после выборов.

Партия «Тиса», которую Мадьяр создал за несколько недель до выборов в Европейский парламент в июне, стремительно нарастила рейтинг и стала крупнейшей оппозиционной в Венгрии. Следующие очередные парламентские выборы в Венгрии состоятся не раньше 2026 года.

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