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Житель Слуцка пришел в больницу с ножом

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  • 12.03.2025, 21:21
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Житель Слуцка пришел в больницу с ножом

Мужчина ранил свою подругу и медсестру, угрожал убийством ребенка, забаррикадировал дверь.

Житель Слуцка угрожал своей подруге ножом и шприцем, а после ранил ее и приставил нож к горлу ребенка женщины. Суд вынес ему приговор за угрозу убийством, пишет «Слуцкі край».

В июне прошлого года 42-летний житель Слуцка пришел в педиатрию местной больницы, где в палате находились его сожительница с пятилетним сыном. Мужчина поссорился с подругой на почве ревности.

Дверь палаты он заблокировал мебелью, а после «демонстрировал находившиеся в руках нож и наполненный жидкостью шприц, высказывал угрозы убийством с использованием этих предметов», рассказали в прокуратуре.

Подругу он не менее двух раз ударил ножом в спину. А еще приставлял нож к шее ребенка, продолжая высказывать угрозы. Помимо прочего, по неосторожности поранил руку медсестры. Она испугалась за жизнь ребенка и смогла прорваться в палату — попыталась отобрать нож.

Суд признал его виновным в угрозе убийством, если имелись основания опасаться ее осуществления. На основании ст. 186 УК ему назначили полтора года колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.

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