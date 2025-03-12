Украинские артиллеристы уничтожили российскую пусковую установку ЗРК С-400

Украинские артиллеристы уничтожили российскую пусковую установку ЗРК С-4001
- 12.03.2025, 21:29
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Видеофакт.
Бойцы 43-й отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Тараса Трясила уничтожили российскую пусковую установку зенитно-ракетного комплекса С-400.
Об этом сообщают в Facebook Сухопутные войска ВСУ.
Как отмечается, вражескую пусковую установку ЗРК С-400 заметили в посадке аэроразведчики. После чего дождались меткого момента и навели собратьев на цель стоимостью более миллиарда долларов. Все завершилось детонацией установки.