Украинские артиллеристы уничтожили российскую пусковую установку ЗРК С-400 1 12.03.2025, 21:29

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Видеофакт.

Бойцы 43-й отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Тараса Трясила уничтожили российскую пусковую установку зенитно-ракетного комплекса С-400.

Об этом сообщают в Facebook Сухопутные войска ВСУ.

Как отмечается, вражескую пусковую установку ЗРК С-400 заметили в посадке аэроразведчики. После чего дождались меткого момента и навели собратьев на цель стоимостью более миллиарда долларов. Все завершилось детонацией установки.

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