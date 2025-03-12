Европарламент принял сильную резолюцию по Украине 1 12.03.2025, 22:18

1,568

ЕС теперь является стратегическим союзником Украины и должен увеличить помощь.

Европейский парламент на пленарном заседании в среду, 12 марта, принял резолюцию, в которой говорится, что ЕС сейчас является главным стратегическим союзником Украины и должен помочь ей отстоять свое право на самооборону. Евродепутаты приветствовали предложение о 30-дневном прекращении огня и ожидают, что Россия прекратит все атаки на гражданскую, инфраструктуру и территорию Украины, говорится на сайте Европарламента.

За резолюцию проголосовали 442 депутата, 98 высказались против, еще 126 воздержались. Всего в голосовании приняло участие 666 депутатов Европарламента.

Депутаты Европарламента считают, что после «очевидного изменения» позиции США по агрессивной войне России, «включающей в себя открытое обвинение Украины в продолжающейся войне», ЕС теперь являются главными стратегическими союзниками Украины и должны сохранить свою роль крупнейшего донора. Отмечается, что для поддержки обороны Украины государства-члены должны значительно увеличить свою помощь.

Также депутаты заявляют, что Украина должна иметь возможность отказаться от поспешных соглашений, которые ослабляют ее безопасность и могут подвергнуть ее и другие европейские страны повторной российской агрессии. В Европарламенте решительно выступают против любых попыток шантажа руководства Украины, чтобы заставить его капитулировать для заключения так называемого «мирного соглашения».

В резолюции отмечается, что депутаты приветствуют создание «коалиции желающих» для потенциального обеспечения выполнения возможного мирного соглашения под руководством Европы.

Также депутаты призывают к ускорению переговоров по вступлению Украины в ЕС.

Призывая ЕС подготовиться к послевоенному восстановлению Украины, депутаты Европарламента указывают на то, что Россия должна заплатить за ущерб, нанесенный Украине. Российские замороженные активы должны быть конфискованы и использованы для обороны и восстановления Украины, констатируют депутаты.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com