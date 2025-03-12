Европарламент принял сильную резолюцию по Украине

Европарламент принял сильную резолюцию по Украине1
- 12.03.2025, 22:18
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ЕС теперь является стратегическим союзником Украины и должен увеличить помощь.
Европейский парламент на пленарном заседании в среду, 12 марта, принял резолюцию, в которой говорится, что ЕС сейчас является главным стратегическим союзником Украины и должен помочь ей отстоять свое право на самооборону. Евродепутаты приветствовали предложение о 30-дневном прекращении огня и ожидают, что Россия прекратит все атаки на гражданскую, инфраструктуру и территорию Украины, говорится на сайте Европарламента.
За резолюцию проголосовали 442 депутата, 98 высказались против, еще 126 воздержались. Всего в голосовании приняло участие 666 депутатов Европарламента.
Депутаты Европарламента считают, что после «очевидного изменения» позиции США по агрессивной войне России, «включающей в себя открытое обвинение Украины в продолжающейся войне», ЕС теперь являются главными стратегическими союзниками Украины и должны сохранить свою роль крупнейшего донора. Отмечается, что для поддержки обороны Украины государства-члены должны значительно увеличить свою помощь.
Также депутаты заявляют, что Украина должна иметь возможность отказаться от поспешных соглашений, которые ослабляют ее безопасность и могут подвергнуть ее и другие европейские страны повторной российской агрессии. В Европарламенте решительно выступают против любых попыток шантажа руководства Украины, чтобы заставить его капитулировать для заключения так называемого «мирного соглашения».
В резолюции отмечается, что депутаты приветствуют создание «коалиции желающих» для потенциального обеспечения выполнения возможного мирного соглашения под руководством Европы.
Также депутаты призывают к ускорению переговоров по вступлению Украины в ЕС.
Призывая ЕС подготовиться к послевоенному восстановлению Украины, депутаты Европарламента указывают на то, что Россия должна заплатить за ущерб, нанесенный Украине. Российские замороженные активы должны быть конфискованы и использованы для обороны и восстановления Украины, констатируют депутаты.