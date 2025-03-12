Лукашенко подписал указ об обмене с Россией информацией о пересечении границы 2 12.03.2025, 22:33

Подробности.

Александр Лукашенко 12 марта подписал указ №107 «Об информационной системе обмена сведениями об иностранных гражданах и лицах без гражданства».

В официальном сообщении утверждается, что указ принят в целях совершенствования подходов к формированию единого миграционного пространства на общих принципах государств — участников договора о создании «cоюзного государства».

Новый указ направлен на реализацию белорусско-российского межправительственного соглашения о взаимном признании виз и по иным вопросам, связанным с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на территорию «cоюзного государства».

Указом предусматривается создание информационной системы обмена сведениями о пересечении границы в пунктах пропуска, выданных и изъятых (аннулированных) документах на право въезда и выезда (транзита), а также удостоверяющих личность иностранных граждан и лиц без гражданства на территории «cоюзного государства».

В январе 2025 года начало действовать соглашение о взаимном признании виз между Беларусью и Россией. Оно было подписано еще в 2020 году, но четыре года стороны занимались решением технических вопросов.

Также с 1 января 2025 года начала работать единая система автострахования в Беларуси и России.

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