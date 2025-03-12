«Боруссия» победила «Лилль» и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов 12.03.2025, 22:53

В четвертьфинале дортмундцы сыграют с «Барселоной».

В Лилле (Франция) на стадионе «Декатлон Арена — Пьер-Моруа» завершился ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2024/2025, в котором местный одноименный клуб потерпел поражение от дортмундской «Боруссии» со счетом 1:2 и по сумме двух встреч (2:3) вылетел из розыгрыша. Первый матч в Дортмунде 4 марта завершился вничью 1:1.

В четвертьфинале турнира дортмундцы сыграют с «Барселоной», которая в своем противостоянии взяла верх над португальской «Бенфикой» (1:0, 3:1).

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com