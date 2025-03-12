«Боруссия» победила «Лилль» и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов
- 12.03.2025, 22:53
В четвертьфинале дортмундцы сыграют с «Барселоной».
В Лилле (Франция) на стадионе «Декатлон Арена — Пьер-Моруа» завершился ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2024/2025, в котором местный одноименный клуб потерпел поражение от дортмундской «Боруссии» со счетом 1:2 и по сумме двух встреч (2:3) вылетел из розыгрыша. Первый матч в Дортмунде 4 марта завершился вничью 1:1.
В четвертьфинале турнира дортмундцы сыграют с «Барселоной», которая в своем противостоянии взяла верх над португальской «Бенфикой» (1:0, 3:1).