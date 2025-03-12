Кремль показал Путина в камуфляже 12.03.2025, 23:30

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Он якобы провел совещание с Герасимовым на позиции РФ в Курской области.

В Кремле сообщили в Telegram 12 марта, что российский правитель Владимир Путин якобы посетил один из пунктов управления курской группировки оккупационных войск.

Где он располагается, не уточняется.

На опубликованном видео Путина, который был одетый в камуфляж, встретил начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов.

Российское пропагандистское агентство ТАСС проинформировало, что Путин впервые посетил Курскую область с момента начала военной операции сил обороны Украины в российском регионе.

В ходе совещания Путин заслушал доклад Герасимова.

Начальник российского Генштаба отчитался нелегитимному президенту, что за последние пять дней российские войска якобы заняли 24 населенных пункта и 259 км² территории Курской области, Герасимова цитирует «Радио Маяк» в Telegram.

Путин поставил задачу «в кратчайшие сроки окончательно разгромить противника» в Курской области и «подумать о создании зоны безопасности вдоль госграницы».

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