Кремль показал Путина в камуфляже
- 12.03.2025, 23:30
- 1,482
Он якобы провел совещание с Герасимовым на позиции РФ в Курской области.
В Кремле сообщили в Telegram 12 марта, что российский правитель Владимир Путин якобы посетил один из пунктов управления курской группировки оккупационных войск.
Где он располагается, не уточняется.
На опубликованном видео Путина, который был одетый в камуфляж, встретил начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов.
Российское пропагандистское агентство ТАСС проинформировало, что Путин впервые посетил Курскую область с момента начала военной операции сил обороны Украины в российском регионе.
В ходе совещания Путин заслушал доклад Герасимова.
Начальник российского Генштаба отчитался нелегитимному президенту, что за последние пять дней российские войска якобы заняли 24 населенных пункта и 259 км² территории Курской области, Герасимова цитирует «Радио Маяк» в Telegram.
Путин поставил задачу «в кратчайшие сроки окончательно разгромить противника» в Курской области и «подумать о создании зоны безопасности вдоль госграницы».