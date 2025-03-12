Трамп обвинил Ирландию в воровстве фармацевтической промышленности 12.03.2025, 23:43

Дональд Трамп

Президент США пригрозил американским компаниям, которые собираются работать в это стране, пошлинами.

Президент США Дональд Трамп обвинил Ирландию в краже фармацевтической промышленности и налогов, которые она должна была платить в Соединенные Штаты. Об этом пишет The Guardian.

«Ирландцы умные, да, умные люди. И вы взяли наши фармацевтические компании и другие компании… надлежащее налогообложение, и они сделали это очень, очень выгодно для компаний», – сказал Трамп на встрече с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином в Овальном кабинете 12 марта.

«И на этом прекрасном острове с населением в 5 миллионов человек сосредоточена вся фармацевтическая промышленность США», – добавил Трамп.

Он заявил, что «собирается вернуть» законное «богатство» страны.

«Когда фармацевтическая компания начала заходить в Ирландию, я бы сказал, что это нормально. [...] Но если вы хотите что-то продать в США, я собираюсь ввести для вас пошлину в 200%, чтобы вы никогда не смогли продать ничего в Соединенных Штатах», – заявил он.

Положительное сальдо торговли Ирландии с США в значительной степени обусловлено фармацевтическими компаниями, включая Pfizer, Boston Scientific и Lilly, все производственные мощности которых находятся в Ирландии.

Американские фармацевтические компании, производящие упакованные лекарства в Ирландии и продающие их обратно в США, платят налоги на прибыль в Ирландии, а не в США, что вызвало гнев Трампа и его министра торговли Говарда Лютника.

Ирландия продает в США товаров на сумму около 72 млрд евро в год.

Михол Мартин попытался опровергнуть заявления Трампа, объяснив, что около 700 базирующихся в США ирландских компаний создают «тысячи рабочих мест» для американцев. Премьер добавил, что ирландские Ryanair и Aercap, крупнейшая в мире компания по лизингу самолетов, являются крупнейшими покупателями самолетов Boeing.

«Это малоизвестный факт. Он не отражается в другой статистике», – сказал Мартин.

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