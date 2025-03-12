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ЕС вводит ответные пошлины на американские товары

  • 12.03.2025, 23:56
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ЕС вводит ответные пошлины на американские товары

Евросоюз обложит пошлинами импорт на 26 млрд евро.

Представитель Белого дом Куш Десаи заявил, что запланированный 25-процентный тариф на «сталь и алюминий без каких-либо исключений вступит в силу для Канады и всех других наших торговых партнеров» со среды, 12 марта. Новый тариф коснется и Евросоюза, в связи с чем Еврокомиссия (ЕК) уже заявила, что ЕС в ответ на это введет пошлины на американские товары стоимостью 26 миллиардов евро.

Еврочиновники подчеркнули, что «готовы работать с администрацией США» для поиска решения. «Меры могут быть отменены в любое время, если такое решение будет найдено», - отметили в Брюсселе.

Как заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, действия Вашингтона «вредят бизнесу и потребителям». «Эти тарифы нарушают цепочки поставок, приносят неопределенность для экономики, на карту поставлены рабочие места, - сказала она. - Цены вырастут и в Европе, и в США. ЕС должен действовать, чтобы защитить потребителей и бизнес».

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