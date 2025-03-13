Украинские военные показали, как дроном вывели гражданских с нуля через минные поля 13.03.2025, 2:04

Видео.

Военные с помощью дрона эвакуировали гражданских с нуля. Спецоперация включала вывод людей через опасные заминированные территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление 24 отдельной механизированной бригады имени короля Даниила.

В Часовом Яру военные 24 ОМБр имени короля Даниила провели спецоперацию по эвакуации гражданских. Во время боевого вылета пилоты механизированного батальона обнаружили российского оккупанта, который пытался выйти к другой штурмовой группе россиян.

Оккупанта начали атаковать FPV-дроны, но россиянин спрятался в подвале, где были двое местных жителей.

Воины готовились ударить по подвалу фугасом, но в последний момент из руин появились женщина и мужчина.

«Бойцы не могли продолжать работу и отправили на место дрон с громкоговорителем, чтобы давать указания гражданским», - пояснили военные.

Дрон выводил женщину и мужчину через минные поля, одичавших животных и под угрозой атак врага. Они шли более восьми километров к позициям пехоты 24 бригады.

«Голосом с дрона их вывели на позиции пехоты 24 бригады и впоследствии эвакуировали в ближайший шелтер», - рассказали в бригаде.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com