Украинские военные показали, как дроном вывели гражданских с нуля через минные поля
- 13.03.2025, 2:04
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Военные с помощью дрона эвакуировали гражданских с нуля. Спецоперация включала вывод людей через опасные заминированные территории.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление 24 отдельной механизированной бригады имени короля Даниила.
В Часовом Яру военные 24 ОМБр имени короля Даниила провели спецоперацию по эвакуации гражданских. Во время боевого вылета пилоты механизированного батальона обнаружили российского оккупанта, который пытался выйти к другой штурмовой группе россиян.
Оккупанта начали атаковать FPV-дроны, но россиянин спрятался в подвале, где были двое местных жителей.
Воины готовились ударить по подвалу фугасом, но в последний момент из руин появились женщина и мужчина.
«Бойцы не могли продолжать работу и отправили на место дрон с громкоговорителем, чтобы давать указания гражданским», - пояснили военные.
Дрон выводил женщину и мужчину через минные поля, одичавших животных и под угрозой атак врага. Они шли более восьми километров к позициям пехоты 24 бригады.
«Голосом с дрона их вывели на позиции пехоты 24 бригады и впоследствии эвакуировали в ближайший шелтер», - рассказали в бригаде.